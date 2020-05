Vaste rassemblement de voitures modifiées à Laval malgré la pandémie

LAVAL | Malgré les consignes de la santé publique, plus d’une centaine d’amateurs de voitures modifiées se sont rassemblés dans le stationnement d’un centre commercial de Laval, samedi soir.

Selon un témoin, qui n’a pas voulu être nommé, plusieurs ne respectaient pas les mesures de distanciation sociale, s’enlaçant et prenant des égoportraits entre eux.

Lorsque la police est arrivée vers 19 h 15 au Méga Centre Notre-Dame, certains seraient même partis à la course, selon lui. Dans une vidéo qu’il a fait parvenir à l’Agence QMI, on peut voir une impressionnante file de voitures modifiées quitter les lieux en début de soirée, après que la police eut mis fin à la fête.

«C’est irresponsable. On est à Laval, dans l’un des plus importants foyers de contagion. Si quelqu’un avait la COVID, tout le monde l’a attrapée», a dénoncé l’homme qui nous a contactés via l'adresse scoop@tva.ca.

Ce dernier considère que les policiers n’ont pas été assez sévères avec amateurs de voitures, surtout que certains tenaient des propos injurieux à leur endroit, a-t-il témoigné.

Dimanche après-midi, le Service de police de Laval n’avait toujours pas commenté l’événement.

Chose certaine, l’intervention de la police samedi n’a pas eu pour effet de dissuader l’organisation de ce type de rencontre.

Sur des groupes Facebook publics, d’autres «meet», comme on dit dans le jardon des amateurs de gros moteurs, étaient prévus à différents endroits sur la Rive-Nord dimanche soir.

En commentaire, plusieurs internautes insistaient sur la nécessité cette fois-ci de respecter les deux mètres de distanciation sociale.