Des nouveaux prototypes de casque testés par la NFL

La NFL procède actuellement à l’évaluation de plusieurs prototypes de casque contenant du matériel de protection semblable aux masques médicaux N95 en vue de les utiliser lors de la prochaine saison.

En entrevue à la baladodiffusion The Adam Schefter Podcast du réseau ESPN, lundi, le directeur médical de l’Association des joueurs Thom Mayer a indiqué qu’il «y aura probablement une recommandation» pour que les joueurs utilisent le casque pour se protéger de la pandémie de COVID-19.

«Au début du mois de mars, j’ai suggéré que nous devions considérer de nouvelles façons de gérer les casques et la propagation du virus, a dit Mayer. Il y a plusieurs prototypes, et certains d'entre eux, quand tu les regardes, tu penses: "mon dieu, non" parce que tu n’es pas habitué de les voir.»

Les casques ne régleront toutefois pas tous les problèmes. Plusieurs joueurs du circuit montrent en effet un ou des facteurs de risque. Mayer a ainsi demandé à ses derniers de redoubler de prudence lorsque la saison débutera.

«Pour un joueur comme ça, retirer le casque, mettre un masque juste après, maintenir autant que possible la distance sociale lorsqu'il n'est pas sur le terrain, utiliser l'hydratation à usage unique, [il doit penser] à tous les petits détails.»

«Je lui conseille d’être zélé et franchement, presque maniaque dans sa détermination à minimiser les risques de propagation du virus», a expliqué Mayer.