Envahi par les notifications à n’en plus finir ? Mettez-y de l’ordre

Si vous avez une ou deux applications de nouvelles sur votre téléphone intelligent, vous avez sûrement remarqué le grand nombre d’alertes qui venaient s’afficher à l’écran. Surtout en ces moments de pandémie, le flux de notifications est tout simplement énorme. Et c’est sans compter les cinquante autres applis de votre téléphone.

Mais, quand vous travaillez au bureau ou chez vous en télétravail, ces nombreuses notifications deviennent distrayantes pour ne pas dire nuisibles à votre concentration.

De plus, toutes ces alertes en temps réels sur votre téléphone réveillent votre écran, sans oublier la pile qui s’épuise un peu plus vite à cause de toute cette activité.

Voici un petit guide pour mettre au pas toutes ces notifications et alertes.

Sur votre téléphone intelligent, toutes vos notifications sont réunies au même endroit. Notez aussi que les fonctions ou actions de notification varient selon les applications.

Pour les deux systèmes iOS et Android, pensez aux alertes qui importent pour vous : météo, nouvelles, transports en commun, taxis, cinéma, etc. Si besoin est, il est facile de réactiver ce qui a été désactivé.

Pour les appareils Android, on les trouve sous Paramètres > Sons et notifications > Notifications de l’application (le chemin peut varier selon la version de votre Android).

Dans la section Sons et notifications d’un téléphone Android, vous pouvez pour toutes les applications désactiver les sons de notification et verrouillez les alertes d’écran. Ou encore, choisir les fonctions et la manière dont une application apparaît et vous prévient.

Sur iOS pour les iPhone et iPad, on va dans Réglages > Notifications.

En haut de chaque application, autorisez ou non les notifications, plus bas ajustez l’endroit et la manière dont elle apparaît sur votre appareil.

Il est également possible de modifier les notifications directement sur l’écran verrouillé au lieu d’y accéder dans la section Réglages. Pour cela, il suffit de glisser la notification vers la gauche jusqu’à ce que vous voyez «Gérer». Au menu, vous trouverez les choix «Réception silencieuse», «Désactiver», «Réglages» et «Annuler». Une option très pratique pour régler sur le champ les notifications d’une application importune ou envahissante.

iOS d'Apple

Fonction «Ne pas déranger»

Si, pendant un dîner ou une réunion d’affaires, vous voulez ne pas être perturbé, utilisez la fonction Ne pas déranger sur iOS pour ne recevoir aucun son d’appel, d’alerte ou de notification lorsque votre appareil est verrouillé. Sur l’écran Centre de contrôle, tapez simplement l’icône Lune ou maintenez votre doigt sur celle-ci pour accéder rapidement aux réglages de cette fonction. Cette dernière laissera quand même certaines personnes vous joindre si elles figurent dans la liste des Appels autorisés.

Plus rapide encore, dites à l’interface vocale Siri «active ne pas déranger».

iOS d'Apple

Android possède une fonction similaire accessible par cette chaîne de menus Paramètres > Sons et notifications > Ne pas déranger. Ou à partir du volet des réglages rapides (également appelé volet des raccourcis) sur l’écran d’accueil.

Comme son concurrent, l’Assistant vocal Google peut s’en charger.