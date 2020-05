La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal souligne le courage des travailleurs essentiels

MONTRÉAL | Pour célébrer la Journée nationale des patriotes, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB) a tenu à rendre hommage à ceux qui combattent la COVID-19.

L’organisation a dévoilé, lundi, une vidéo dans laquelle des personnalités québécoises soulignent le courage des patriotes qui se sont battus pour la reconnaissance nationale, mais aussi le courage des travailleurs essentiels du Québec qui luttent contre l’épidémie.

Dans cette vidéo d’environ deux minutes, plusieurs personnalités, telles que Luc Picard, Marie-Élaine Thibert, Jonathan St-Armand, Émile Bilodeau et Louise Harel, s’expriment sur ce qui leur vient à l’esprit lorsqu’on évoque le mot «patriotisme», le fait de travailler pour sa patrie et de faire partie d’une communauté.

Les uns après les autres, ils réfléchissent à l’importance de se souvenir de tous ceux «qui se sont levés à une époque où tout était à bâtir», explique Maxime Laporte, président de la SSJB, mais aussi à ceux qui aujourd’hui «luttent au front» contre la COVID-19.

«Je me souviendrai des travailleurs et travailleuses de la santé, de leur courage, eux qui méritent non seulement des remerciements et des applaudissements, mais surtout des meilleures conditions de travail», a-t-il ajouté.