LeBron James marqué à jamais par Michael Jordan

LeBron James a avoué lundi que sa première rencontre avec Michael Jordan a changé sa vie, comparant la légende des Bulls de Chicago à Jésus.

S’exprimant lors de l’émission WRTS: After Party de la baladodiffusion UNINTERRUPTED, quelques heures après le dernier épisode de la minisérie documentaire The Last Dance sur Netflix, James a raconté cette rencontre, survenue en 2001. James évoluait alors pour l’école secondaire St. Vincent-St. Mary.

«Quand j’ai rencontré Michael Jordan pour la première fois, je ne pouvais littéralement pas croire que c’était lui. Je ne pouvais pas le croire, a lancé James. Il ressemblait à Jésus-Christ. Il était le Jésus noir pour moi, personne ne pouvait me dire quoi que ce soit d’autre.»

«Je ne pensais pas qu’il était réel. Je pensais qu’il vivait dans la télévision, soit dans des matchs ou des publicités, soit dans [le documentaire] "Come Fly With Me" sur une cassette.»

Ne pas perdre espoir

La vedette des Lakers de Los Angeles s’est également exprimée sur la saison de la NBA, actuellement interrompue en raison de la pandémie de COVID-19. S’il souhaite jouer, il est bien conscient que plusieurs facteurs doivent être considérés.

«Nous ne perdons définitivement pas espoir de sauver la saison. Pas seulement mes coéquipiers et moi, l'organisation des Lakers, nous voulons jouer. Il y a beaucoup de joueurs que je connais personnellement qui veulent jouer. Mais évidemment, nous ne voulons jamais mettre en danger la santé de nos joueurs ou de leurs familles.»

«C’est une pandémie et nous n’en connaissons pas grand-chose. Nous ne pouvons la contrôler», a-t-il ajouté.