Plus de 90 000 décès et 1,5 million de cas recensés aux États-Unis

WASHINGTON | Les États-Unis ont franchi lundi la barre des 90 000 décès et des 1,5 million de cas recensés de Covid-19, selon le comptage de l’université Johns Hopkins, enregistrant ainsi 10 000 morts supplémentaires du coronavirus en une semaine.

La barre des 80 000 morts avait été franchie lundi dernier, et celle des 50 000 il y a un peu plus de trois semaines (le 24 avril). Les États-Unis sont de loin le pays qui recense, selon les bilans officiels, le plus grand nombre de morts et de cas dépistés de la maladie.

Toutefois, en prenant en compte la taille de leur population, des pays comme la Belgique, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France ou encore la Suède comptent plus de morts par millions d’habitants, selon le site de statistiques Worldometer.

L’Etat de New York représente à lui seul quasiment un tiers des morts déplorées aux États-Unis, avec plus de 28 300 décès liés à la maladie, selon l’université Johns Hopkins. Les autorités de l’État ne comptabilisent officiellement que quelque 22 700 décès, mais ce chiffre n’inclut pas, entre autres, les morts « probablement liées » au virus, qui sont de plusieurs milliers selon la ville de New York.

Les États-Unis devraient atteindre quelque 112 000 morts d’ici le 6 juin, selon une moyenne de 20 modèles épidémiologiques réalisée par des chercheurs de l’université du Massachusetts.

Près de 11,5 millions de tests ont été réalisés dans le pays, selon l’université Johns Hopkins, et quelque 272 000 personnes sont déclarées guéries.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 316 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles.