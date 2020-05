Retour à la normale dans des commerces et les hôpitaux

Le déconfinement graduel du Québec se poursuit. En plus d’autoriser la réouverture prochaine des magasins de détail et des garderies du grand Montréal, le gouvernement Legault a annoncé lundi un début de retour à la normale dans les commerces essentiels et les hôpitaux.

Réouverture des commerces le dimanche

Les Québécois pourront recommencer à faire leurs emplettes le dimanche. Pour réduire la propagation de la COVID-19 et donner du répit aux travailleurs, les commerces étaient fermés le dimanche depuis la fin mars.

Le gouvernement devance d’une semaine le retour à la normale. Dès le 24 mai, les heures d’ouverture habituelles s’appliqueront dans les magasins de détail ayant pignon sur rue.

608 employés de retour dans le réseau de la santé

Le réseau de la santé compte toujours 10 000 professionnels soignants manquants, que ce soit en raison d’une infection à la COVID-19 ou par peur d’être contaminé.

Uniquement dans la région de Montréal, il y a 5000 employés absents.

Malgré tout, François Legault s’est montré encouragé hier par le retour de 608 membres du personnel de la santé.

« C’est une tendance qui est très importante. Donc, des gens, des employés qui ont terminé leur quarantaine, qui reviennent au travail, entre autres à Montréal, à Laval », a-t-il insisté.

Guide du parfait covidien à venir

Est-ce que je peux voir ma mère, ma grand-mère, mon frère, mes amis en cette période de confinement ?

Les autorités de santé publique prévoient publier un guide des rassemblements et des pratiques acceptables en temps de pandémie d’ici quelques jours, qui pourrait enfin répondre aux questions qui taraudent les Québécois confinés.

« On va vous revenir avec une définition claire de ce qui sera permis, pas permis, des exemples de choses », a promis hier le Dr Horacio Arruda.

Reprise graduelle des interventions chirurgicales

Pas moins de 68 000 opérations ont été reportées au Québec en raison de la pandémie.

La ministre Danielle McCann a annoncé hier la reprise graduelle des activités chirurgicales. Une reprise qui se fera plus lentement dans le grand Montréal, qui ne reprendra que 40 % de son volume d’interventions pour le moment.

« Ça demeure quand même assez difficile dans les hôpitaux du territoire », a convenu la ministre de la Santé.

À Québec, en Outaouais et dans la Mauricie–Centre-du-Québec, les activités chirurgicales reprendront à 70 %. Pour les autres régions « froides », c’est une reprise à 100 %.