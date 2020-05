Un partisan paie 118 700 $ pour souper avec Eugenie Bouchard

Un partisan a fait un don de 85 000 $ US (118 700 $ CA) pour assister à un tournoi du Grand Chelem de tennis et partager un repas avec la Québécoise Eugenie Bouchard.

C’est ce que la finaliste de Wimbledon en 2014 a révélé sur son compte Instagram récemment. Le prix était mis à l’encan pour amasser des fonds pour aider dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

«85 000 $?! Vous êtes incroyables! Je suis si reconnaissante et fière de vous tous de m’avoir accompagnée dans ce projet. J’ai hâte de rencontre le gagnant!» a écrit l’athlète.

Au total, 37 personnes ont fait une mise. L’argent sera remis aux organismes de charité Feeding America, Meals on Wheels, World Central Kitchen et No Kid Hungry.

Dans le cadre du All-In Challenge, d’autres célébrités telles que Tom Brady, Kevin Hart et Drake ont également proposé des prix en échange de dons.