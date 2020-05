Vouloir être belle, c’est humain!

Le cri du cœur de « Anonyme ridée et pas bien dans sa peau » m’a touchée. Elle exprime une angoisse humaine et surtout féminine face aux ravages du temps, exacerbée dans son cas par son manque de moyens pour accéder à certaines interventions.

Vous lui avez donné de sages conseils, entre autres en lui disant qu’il faut accepter le passage du temps qui fait partie de la vie, et en l’incitant à mettre l’accent sur sa santé et son bien-être personnel, plutôt que de perdre son temps à se comparer aux autres.

Contrairement à ce qu’elle pense, je lui affirme qu’il y a beaucoup de choses qui ne coûtent rien ou presque, qu’elle pourrait faire pour améliorer son apparence, et voici comment je décrirais ça :

« Chère Madame, vous n’êtes pas condamnée à souffrir en silence devant votre miroir. Il n’y a pas que les interventions coûteuses que vous enviez qui permettent de contrer les effets du vieillissement. L’internet est rempli d’exercices et d’astuces pour améliorer l’apparence du visage avec de très bons résultats. La fameuse Ninon de l’Enclos au 17e siècle les utilisait et a gardé sa beauté jusqu’à plus de 80 ans.

Les pommades chères ne font rien de plus sur la peau qu’une simple crème hydratante grasse. Personne ne peut deviner au regard, l’argent qu’on a déboursé pour un cosmétique. Le simple fait de colorer vos cheveux gris vous fera perdre quelques années pour la modique somme de 10 $ avec une teinture maison. Et pour 30 $ à peine, vous pouvez acheter un produit efficace pour blanchir vos dents. Même chose pour les taches brunes sur les mains.

Se mettre en forme et perdre du poids, ça se fait avec votre seule volonté, sans abonnement au gym, et avec des haltères achetés chez Dollarama pour 15 $. Je terminerai en m’aventurant sur le chemin que Louise a abordé avec vous en parlant d’auto-amélioration.

Pour ça, il faut du courage, mais il faut surtout s’aimer soi-même pour se doter de l’optimisme nécessaire pour poursuivre l’exercice jusqu’à sa réussite totale. Aimez--vous et appliquez-vous à devenir la meilleure personne que vous puissiez être. Et finalement, bannissez de votre cœur l’envie et la frustration, car la sérénité intérieure est la meilleure façon d’empêcher les rides qui creusent le front et les contours de la bouche. »

Mary

J’aime bien la chute de votre lettre. C’est vrai qu’il n’y a rien comme les pensées positives et les idées empathiques aux autres pour améliorer n’importe quel faciès.