LANOUE, Marie-Thérèse, s.s.a.



Soeur M.-Jeanne-de-LanoueÀ la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 14 mai 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée soeur Marie-Thérèse Lanoue, s.s.a. Originaire de Montréal, elle était la fille de feu Victor Lanoue et de feu Maria Denault.Soeur Marie-Thérèse laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, deux frères Robert (Denise Beauséjour) et Gérard (Hélène Boisvert), une soeur Claire et plusieurs neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, cousins et cousines.Même si un service funéraire communautaire aura lieu à une date ultérieure, un hommage personnalisé, réservé aux religieuses, lui sera rendu dès que l'urne nous sera remise.