COVID-19: les guides touristiques de Québec et Montréal veulent offrir des tours gratuits

Pour relancer une industrie touristique fortement amochée, les guides touristiques de Québec et Montréal demandent la création d'une initiative financée par le gouvernement qui leur permettrait d'offrir leurs services gratuitement.

L’Association des guides touristiques de Québec (AGTQ) et l’Association professionnelle des guides touristiques de Montréal (APGT) ont un projet en tête, qu'ils ont soumis à la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, aux deux Offices du tourisme ainsi qu'aux maires de la capitale et de la métropole, Régis Labeaume et Valérie Plante.

Il s'agit d'un projet intitulé «Suivez le guide à Québec et Montréal». «Notre projet vise à entraîner des retombées économiques pour le milieu touristique de Québec et Montréal en attirant des touristes de toutes les régions du Québec dans la capitale et la métropole, par le biais de visites gratuites financées par le gouvernement», ont indiqué par voie de communiqué les présidents de l’AGTQ et l’APGT, Claude Beauchamp et Louis Trudel.

«Les deux associations de guides veulent ainsi appuyer concrètement les efforts de relance de l’industrie touristique tout en offrant des possibilités de retour au travail à leurs quelque 500 membres durement affectés par les effets de la pandémie.»

Elles proposent des visites de groupe animées par des guides certifiés qui seraient gratuites et qui respecteraient les règles sanitaires. Les visiteurs réserveraient leur place par l'entremise d'une agence partenaire de l'Office du tourisme. Les tours seraient offerts aussitôt les frontières rouvertes aux déplacements non essentiels et se tiendraient jusqu'à la fin 2020.

Les deux associations plaident que leur initiative permettrait d'accroître la fréquentation des hôtels, restaurants, boutiques et autres attraits fortement ébranlés par la crise.