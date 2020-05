COVID-19: une usine de Québec produit des tests

BD Diagnostics, une multinationale ayant une usine à Québec, participe à l’effort de guerre de la COVID-19 en fournissant une technologie de tests moléculaires qui permet d’obtenir un résultat en deux heures environ. L’entreprise planche aussi sur un test en 10 minutes, notamment pour le marché des entreprises.

BD (Bencton, Dickinson and Company) est installée dans le parc technologique de Québec depuis 2009. Spécialisée dans le développement de tests diagnostiques, l’entreprise a rapidement mobilisé sa production vers la COVID-19.

« On a développé une trentaine de tests moléculaires à Québec, que ce soit pour le C.Difficile, les SARM (staphylocoques) ou autre. [...] Quand la COVID est arrivée, on a arrêté toutes nos autres productions et on a mis toutes nos ressources là-dessus », explique Jamie Condie, président États-Unis et Canada pour BD, précisant que l’usine de Québec embauche 300 personnes.

Volume augmenté

De cet effort s’est rapidement développé le test moléculaire pour le nouveau coronavirus en une trentaine de jours. Créé pour la machine MAX développée par l’entreprise, le test efficace à 99 % selon M. Condie présente ses résultats en environ deux heures.

« Ce n’est pas compliqué, tu prends l’échantillon, tu le mets dans le tube, hop dans la machine et dans deux heures tu as ton résultat », indique le président de l’entreprise.

Au Québec, le CISSS de l’Outaouais est actuellement le seul qui utilise les équipements de BD. L’entreprise a prêté à un centre hospitalier une machine MAX de son centre de recherche de Québec pour rapidement débuter les tests.

« Ils ont fait passer leur capacité de 50 à 200 tests par jour avec la machine. Ça fait une grosse différence », assure M. Condie, heureux de voir l’impact des travaux faits par les employés de Québec.

Un test en 10 minutes

D’autre part, BD planche actuellement sur un test « hors laboratoire » qui pourrait offrir des résultats en 10 minutes. La technologie pourrait être offerte en clinique ou en pharmacie pour des tests rapides, mais sa facilité d’utilisation pourrait le rendre disponible pour des entreprises.

« Nous avons déjà été approchés par Amazon aux États-Unis. Ils veulent tester leurs employés avant le retour au travail et peut-être même chaque semaine par la suite », confie Jamie Condie.

Le test, baptisé Veritor, est déjà utilisé par l’entreprise pour la grippe. On l’adapte actuellement à la COVID-19 et le taux d’efficacité tourne autour de 80 %.

« C’est sûr que c’est moins performant, mais ça permet de faire un premier tri et d’ensuite aller faire tester les gens qui sortent positifs pour avoir la confirmation », précise M. Condie.

BD espère lancer ce produit d’ici 60 jours. Des discussions sont en cours avec la Food and Drug Administration, l’équivalent américain de Santé Canada.