Déconfinement: les syndicats demandent de la rigueur aux entreprises montréalaises

MONTRÉAL | Le Comité intersyndical du Montréal métropolitain a demandé mardi aux entreprises de faire preuve de rigueur dans les consignes sanitaires et d’inclure les employés dans ces décisions.

Les syndicats ont indiqué craindre le pire face à l’empressement du gouvernement de déconfiner le grand Montréal et ont estimé que la relance économique ne doit pas se faire sur le dos de la santé des travailleurs.

«Les travailleurs doivent évoluer dans un environnement sain et sécuritaire et compter sur la disponibilité de matériel de protection adéquat, a indiqué le Comité intersyndical dans un communiqué de presse. Ils doivent avoir leur mot à dire et être écoutés sur les conditions de retour au travail!»

Le Comité intersyndical, qui représente 400 000 personnes, a demandé aux employeurs de respecter les mesures sanitaires, les règles de distanciation sociale et les recommandations émises par la Direction de la santé publique, et d’adopter des mesures de prévention répondant aux normes les plus strictes et, en cas de doute, l’application du principe de précaution.