[EN DIRECT] COVID-19: 51 nouveaux décès et 570 cas supplémentaires au Québec

Québec dénombre 51 nouveaux décès pour un total de 3647 et 44 197 cas confirmés soit 570 de plus qu’hier. Il s’agit du plus bas nombre de nouveaux cas depuis le 11 avril.

«On reprend tranquillement le contrôle sur le virus, mais la partie n’est pas gagnée», dit François Legault qui prévient qu’il faudra confiner le Québec à nouveau si le nombre de cas repart à la hausse.

En bref:

10 000 personnes ont été embauchées grâce à la plateforme «Je contribue», indique François Legault.

