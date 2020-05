Joie teintée de prudence à l’annonce de la réouverture des garderies

MONTRÉAL | C’est avec un mélange de joie et de prudence que les éducatrices et les parents accueillent l’annonce de la réouverture des garderies prévue pour le 1er juin dans le grand Montréal.

Hasna Elghazi, éducatrice qualifiée et propriétaire de la garderie Les Bambichous sur la rue Saint-Zotique Est, a déjà constaté une hausse d’appels de parents voulant faire garder leurs enfants. Même si elle les accueillera avec plaisir, Mme Elghazi trouve hâtive la date du 1er juin annoncée lundi par le premier ministre François Legault.

«C’est trop tôt. Si Montréal annonce le déconfinement, il y aura plus de cas. [Les enfants] ne sont pas encore protégés. C’est mieux de mettre un mois de plus pour diminuer un petit peu le risque», estime-t-elle.

«Les enfants ne savent pas c’est quoi, la COVID-19. On essaie de faire de notre mieux, on prend toutes les précautions, on désinfecte tout quatre fois plus», a-t-elle ajouté.

Narimane Chibani, responsable du service de garde en milieu familial Les Anges de la Vie, sur la rue Bélanger, peine pour sa part à cacher son enthousiasme. «J’ai hâte au 1er juin, d’avoir la vie habituelle et de voir mes petits choux.»

«Ça va beaucoup mieux. Les gens font beaucoup plus attention», juge-t-elle, en faisait référence aux données encourageantes dévoilées lors du point de presse tenu lundi, notamment le plus bas niveau de décès en 24 heures depuis plus d'un mois.

Normalement, Mme Chibani travaille fort pour éduquer les jeunes enfants à partager et à jouer ensemble. «On favorise l’autonomie, l’attachement et maintenant on dit à l’enfant: "Tu ne dois pas jouer avec ton ami et tu ne dois pas partager." C’est tout ce qui est contre notre programme éducatif», a-t-elle expliqué en ajoutant qu’elle reconnaît l’importance de ces règles sanitaires.

Parents

Certains parents demeurent aussi prudents quant à la réouverture. C’est le cas de Rebecca Maymon, mère de Noah, 4 ans, qui attendra quelques jours avant d’envoyer sa progéniture à l’école. «Nous ne sommes pas sûrs. Nous avons peur qu’il soit malade. Si nous avons la possibilité d’attendre, nous le ferons. Nous prenons ça une semaine à la fois», a souligné la Montréalaise, rencontrée lundi dans un parc de Villeray.

Un peu plus loin, la jeune Lena, 5 ans, débarque de son vélo et rejoint sa mère Émilie. Elle hoche la tête de haut en bas lorsqu’on lui demande si elle s’est ennuyée de ses amis. «Si ça avait été aujourd’hui [le 18 mai], ça aurait peut-être été trop tôt. Le 1er [juin], c’est correct, c’est un bon "timing"», pense Émilie, qui recommencera sous peu à travailler à l’extérieur de son domicile.