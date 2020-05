L’espionnage allemand se fait recadrer en justice

L’espionnage de télécommunications à l’étranger par les services de renseignements allemands devra à l’avenir être plus sélectif et mieux encadré, a exigé mardi la Cour suprême du pays dans un jugement salué par Edward Snowden.

En collectant massivement des données, le Service fédéral de renseignement (BND) viole à la fois « le droit fondamental au secret des télécommunications » et « la liberté de la presse », ont tranché les juges de la Cour constitutionnelle, saisie par des organisations de journalistes.

Or, ces deux principes sont protégés par la Constitution, que les espions allemands sont tenus de respecter y compris lorsqu’ils surveillent des ressortissants étrangers hors d’Allemagne, ont-ils estimé.

Compte tenu de la « grande importance » du renseignement extérieur pour la sécurité du pays, la Cour constitutionnelle a néanmoins laissé jusqu’à « fin 2021 » au législateur pour modifier le cadre adopté en 2016.

Sur le principe, l’espionnage de données à l’étranger reste donc possible à condition d’être encadré: la surveillance doit être liée « à des objectifs spécifiques » et prévoir « des garde-fous » en protégeant « par exemple les journalistes et les avocats ».

Ces restrictions s’appliquent à la fois à la collecte de données exploitées par les autorités allemandes, mais aussi « à la coopération avec des services de renseignements étrangers », précisent les magistrats.

« Bonne direction »

Plusieurs organisations de défense des libertés, parmi lesquelles Reporters sans frontières (RSF), avaient attaqué la loi allemande de 2016, entrée en vigueur en 2017, sur la surveillance stratégique des télécommunications à l’étranger.

Pour RSF, la loi allemande autorisait le service de renseignements extérieur à surveiller les journalistes à l’étranger, et ce, « presque sans restriction », tout en permettant de partager ses informations avec d’autres services de renseignements. « C’est une atteinte inacceptable à la liberté de la presse », avait estimé Christian Mihr, secrétaire général de la section allemande de RSF.

Pour les requérants, les journalistes étrangers et leurs sources étaient insuffisamment protégés, y compris sous des régimes autoritaires, alors que le BND a l’interdiction d’intercepter les communications de citoyens allemands.

La plus haute juridiction allemande leur a donné raison, estimant que les droits des citoyens « contre la surveillance des télécommunications » s’appliquaient « également aux étrangers à l’étranger ».

« La Cour constitutionnelle fédérale a une fois de plus souligné l’importance de la liberté de la presse. Nous sommes heureux que les juges de Karlsruhe mettent un terme aux pratiques de surveillance effrénées des services de renseignements à l’étranger », s’est réjoui Christian Mihr.

L’Américain Edward Snowden, ancien consultant de l’Agence nationale de la sécurité américaine (NSA), qui avait révélé à l’été 2013 un scandale des écoutes présumées menées en Allemagne par la NSA et les renseignements britanniques, a estimé que cette décision allait « dans la bonne direction ».

« J’espère que la décision de justice d’aujourd’hui servira d’exemple à d’autres États et conduira à l’élaboration de normes internationales interdisant la construction de tels systèmes » de surveillance de masse, a relayé en son nom son avocat, Wolfgang Kaleck.

Sécurité fragilisée ?

L’ancien président de l’espionnage allemand, August Hanning, s’est lui inquiété d’un « jour noir pour le BND ».

« Je me demande vraiment si le tribunal est conscient des conséquences de cet arrêt pour la sécurité de notre pays ? La sécurité des citoyens allemands en Allemagne et à l’étranger est en jeu ici ! », a-t-il fustigé dans le quotidien Bild.

Cet avis valide néanmoins le droit pour les services de renseignements allemands de poursuivre leur espionnage à l’étranger.

Cette surveillance stratégique des communications hors d’Allemagne par le BND peut se justifier pour des motifs de « politique étrangère et de sécurité », selon les juges.

Le BND s’est trouvé au cours de son histoire au coeur de plusieurs scandales.

En 2015, il avait été notamment accusé d’avoir espionné les entreprises de défense européennes, comme EADS et Eurocopter, au bénéfice de la NSA américaine. Il aurait aussi écouté des dirigeants européens, notamment français. Le téléphone portable la chancelière allemande Angela Merkel avait lui-même été placé sur écoute par les États-Unis.

Mais en 2017, la justice allemande avait classé sans suite cette dernière enquête, faute d’éléments probants.