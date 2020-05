Un deuxième CHSLD durement touché en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES | Le CHSLD Cloutier-du Rivage de Trois-Rivières compte 40 % de ses résidents qui sont infectés par la COVID-19 et 54 membres du personnel sont également malades.

La propagation s'est faite en quelques semaines seulement. Un peu comme au CHSLD Laflèche de Shawinigan, on est passé d'un cas à 71 en très peu de temps. On compte également 5 nouveaux décès, ce qui porte le total à 18 pour ce CHSLD.

«Avant la pandémie, on avait un problème de ressources humaines à Trois-Rivières. C'est certain que c'est un défi qu'il faut surmonter de même que l'organisation physique des chambres à Cloutier-du Rivage pour empêcher la propagation», a témoigné la directrice adjointe au programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées, Claudia Mcmahon.

L'unité de courte durée gériatrique a également été touchée. On compte 17 résidents et 34 membres du personnel qui ont été déclarés positifs à la COVID-19. Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec nous a cependant confirmé que les patients infectés ont été transférés.

Des proches inquiets

L’éclosion au CHSLD Cloutier-du Rivage inquiète une famille de Bécancour. Marie-Claude Mailhot ne comprend pas la décision des autorités de la santé : son père de 83 ans a été transféré à Cloutier-du Rivage pour une période de 14 jours après un séjour au Centre hospitalier de Trois-Rivières, où il avait reçu un résultat négatif à son test de dépistage.

Marie-Claude Mailhot craint maintenant que son père contracte le virus. Elle ne comprend pas pourquoi son père n’a pas été envoyé au CHSLD de Fortierville, dans le Centre-du-Québec, où une place lui est pourtant réservée.

«Mon père se retrouve à Cloutier-du Rivage en confinement où il y a des cas de COVID-19, au lieu de retourner à sa résidence à lui. Ça me choque. Tout le monde me dit de ne pas l’envoyer là. Il est trop tard, le mal est fait. Ça m’attriste. Ça me fait de la peine», a-t-elle confié.

Tous les membres du personnel des CHSLD seront testés

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec confirme que tous les membres du personnel des 27 CHSLD de la région seront testés afin de dépister les porteurs du virus qui sont asymptomatiques. Ces tests ont débuté hier et se poursuivront jusqu'au 29 mai. Il s’agit d’une bonne nouvelle, selon la présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Nathalie Perron.

«Plus on va dépister les porteurs asymptomatiques rapidement, moins il y aura de chance que des aînés soient infectés», a-t-elle commenté.