Une nouvelle émission pour Geneviève O’Gleman

Deux ans après avoir mis fin à Cuisine futée, parents pressés à Télé-Québec, Geneviève O’Gleman revient à la télévision. La nutritionniste animera une nouvelle émission intitulée Savourer cet automne à ICI Télé.

Ce rendez-vous hebdomadaire fera partie d’une grille automnale passablement étoffée malgré la pandémie de COVID-19, a signalé la directrice des programmes du diffuseur public, Dany Meloul, lors d’un point de presse téléphonique mardi.

Savourer sera offert les vendredis de 16 h à 17 h. La première émission sera présentée le 18 septembre.

Conçu, coproduit et piloté par Geneviève O’Gleman, Savourer est inspiré d’un magazine web du même nom qu’elle tient depuis janvier 2019. Chaque émission sera bâtie autour d’un thème précis, comme le manque de temps, le végétarisme, les allergies, le gaspillage alimentaire et l’achat local, a expliqué la nutritionniste.

Alors que Cuisine futée, parents pressés s’adressaient aux familles, Savourer vise un public plus large, indique Geneviève O’Gleman. «Je voulais aborder l’alimentation autrement, explique l’ex-acolyte d’Alexandra Diaz. Au départ, la mission de Cuisine futée me collait à la peau. Maintenant que ma fille est grande, j’ai eu envie d’élargir mon terrain de jeu. Je veux aussi parler aux gens sans enfants.»

Pas de vedettes

Geneviève O’Gleman souhaite donner une vitrine aux artisans dans Savourer. Voilà pourquoi chaque semaine, elle sera accompagnée non pas d’une personnalité publique, mais d’un producteur local ou d’un spécialiste du milieu, comme un acériculteur, un apiculteur, un boucher ou encore un boulanger. «Je veux donner un visage aux aliments. Quand on mange du poulet, on mange un aliment produit par quelqu’un d’ici», souligne-t-elle.

Les enregistrements des 27 émissions de Savourer seront étalés sur toute l’année, ce qui permettra à Geneviève O’Gleman et son équipe d’ajuster le contenu en fonction de l’actualité. Les tournages auront lieu dans un endroit à aire ouverte pour «respecter les mesures de distanciation sociale», précise la coproductrice Ginette Gauthier. La réalisation sera assurée par Étienne Fournier (Station potluck, Sucré salé).

Une grille complète

L’annonce des enregistrements de Savourer survient une semaine après celle des tournages d’Au suivant, deux émissions qu’on retrouvera à ICI Télé en 2020-2021. La directrice des programmes, Dany Meloul, paraît confiante de présenter une programmation automne-hiver complète malgré l’arrêt des tournages de toutes les séries de fiction. «On travaille très fort pour combler la grille, déclare-t-elle. Avec Tout le monde en parle et Bonsoir bonsoir, on sait qu’on est capable de faire des variétés. On sait aussi que les gens ont besoin d’être divertis.»

Quant aux fictions, on sait déjà qu’Une autre histoire et 5e rang reprendront l’antenne en septembre puisque plusieurs nouveaux épisodes sont déjà en boîte. Pour combler le reste, Dany Meloul pigera dans l’offre d’ICI Tou.tv Extra.