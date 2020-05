GILL, Sonia (Rouleau)



C'est avec une profonde tristesse que nous soulignons le décès de Sonia Gill (Rouleau), fille de feu Bruno Gill et Brigitte Poliquin, conjointe de Joël Lavigne, survenu à Terrebonne, le 1er mai 2020, à l'âge de 68 ans, des suites d'un cancer.Outre son conjoint, Sonia laisse dans le deuil ses enfants Nathalie et Isabelle ainsi que ses petits-enfants adorés Brooklyn, Sofia et Félix. Elle laisse aussi dans le deuil sa soeur et ses frères : Dolorès, Michel (Monique) et Daniel (Dominique) ainsi que ses neveux, nièces et amis.La famille désire remercier le personnel soignant de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour les nombreux soins apportés, plus spécialement le personnel du département d'oncologie du HMR.Les circonstances actuelles nous obligent à reporter toutes cérémonies, à une date ultérieure.En guise de condoléances, des dons peuvent être faits à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.