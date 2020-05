GAREAU, Frère Charles SG



À la Résidence De La Salle, à Laval, le 16 mai 2020, est décédé, à l'âge de 86 ans, Frère Charles Gareau, de la communauté des Frères de Saint-Gabriel.Natif de Saint-Isidore de Bellevue (Saskatchewan), d'une famille qui venait de Saint-Jacques de Montcalm (Québec), Charles enseigna au Québec pendant une dizaine d'années: à Deschaillons, à Saint-Bruno et dans la section anglaise de l'École Lajoie d'Outremont. Après un séjour de sept ans aux États-Unis, il s'envole vers la mission de Papouasie-Nouvelle Guinée où il oeuvrera pendant 25 ans. Il agit ensuite comme agent de pastorale paroissiale à North Battleford, en Saskatchewan. Frère Charles consacrera ses dernières années au service de l'Escale Notre-Dame (centre d'hébergement et de thérapie) et la fabrication de près de cinq mille chapelets.Les Frères de Saint-Gabriel expriment leur sincère gratitude à l'équipe soignante de la Résidence De La Salle des Frères des Écoles chrétiennes pour la qualité des soins qu'il a reçus au cours des deux dernières années, ainsi qu'au personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal où il était hospitalisé depuis quelques jours.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses soeurs : Juliette, Olive (Raymond Michaud), Gertrude, Soeur de la Présentation de Marie, ainsi que de nombreux neveux et nièces.Étant donné les directives de distanciation sociale, on procédera à l'incinération du corps, ce qui permettra de célébrer des funérailles publiques plus tard, en présence de l'urne funéraire. Ultérieurement, un avis sera publié à cet effet.Après les funérailles, l'inhumation se fera au cimetière Repos Saint-François-d'Assise, 6893, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec).