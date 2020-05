LAVOIE, Gilles



À Saint-Eustache, le 17 mai 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Gilles Lavoie (natif de Fabreville), époux de Mme Monique Vermette. C'est dans une grande sérénité et une foi inébranlable en son Sauveur Jésus, qu'il a vécu ses longues années de maladie. Il était fils de feu M. Réal Lavoie et de Mme Jeanne-d'Arc Lavoie et frère de feu Ginette (David Cotnoir).Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil sa fille Joanie, son fils Guillaume, son frère Guy (Louise Jolin), sa soeur Carmen (François Deschamps), son beau-père Pierre-Paul Vermette (Fleur-Ange), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.Un grand merci à toute l'équipe médicale des soins palliatifs pour tous les soins et le soutien apportés, et, en particulier, à Dre Nathalie Lanthier et Madame Julie Théorêt, infirmière, qui ont été extraordinaires.La famille recevra les condoléances le samedi 30 mai de 14h à 18h au:147 BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE450-473-5934Pour la famille, un recueillement aura lieu le même jour à 18h en la chapelle du salon. La sépulture se fera le même jour, en présence de la famille immédiate à 19h, au cimetière de St-Augustin.En raison de la pandémie, un service commémoratif se tiendra ultérieurement où parents et amis seront invités. Date et lieu à venir.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons en ligne pour la mission Haïti, de l'Église la Bible Parle de Fabreville, en vous rendant à l'adresse suivantewww.labibleparle.com/missions/haiti/