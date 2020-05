DECHAINE, Claudien



À Montréal, le 14 mai 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé Claudien Dechaine. Il rejoint son épouse Monique Tranchemontagne et son fils Benoit.Il laisse dans le deuil son fils François (Monique Ceretti), ses petits-enfants Marie-Hélène (Terry) et Jean-Philippe, son frère Lucien, sa soeur Lucienne, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille se recueillera en toute intimité en raison de la situation actuelle.