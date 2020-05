LORION (née Mezzapelle)

Yolande



C'est avec regret que nous vous faisons part du décès de Madame Yolande Mezzapelle. Elle est décédée le 11 mai 2020 à sa résidence de Montréal. Elle rejoint son époux feu Paul Lorion, sa fille aînée feue Nadia ainsi que son petit-fils feu Vincent Gagnon.Elle laisse dans le deuil ses 2 enfants Paul (Carole Leclair) et Danielle (Réal Gagnon), ses petits-enfants Sylvain (Josée), Stéphane (Sonia), André, Adrien, Colin (Sarah-Maude), ses arrière-petits-enfants Justine, Jade et Virgil ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le dimanche 24 mai dans la plus stricte intimité due à la crise sanitaire.