CLOUTIER, Raymond



À Laval Ouest, le 5 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé Raymond Cloutier, époux de Denise Laperle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Pierre, son frère René Cloutier, ses belles-soeurs Réjeanne et Rachel (feu Roland Cloutier), ainsi que ses neveux et nièces.La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Laval pour tous les services rendus à domicile.Selon ses dernières volontés et compte tenu des circonstances actuelles, aucune cérémonie n'aura lieu.