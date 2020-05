BRUTON, Patricia née Kelly



"Pat" est décédée paisiblement le 14 mai 2020, à Ottawa à l'âge de 88 ans.Elle laisse dans le deuil ses deux fils, Michael (Céline) et Chris (Jennifer), sept petits-enfants : Sean, Kenny, Jeffrey, Michele, Krystina, Mathew et Kelly et cinq arrière-petits-enfants : Sydney, Liam, Austin, Aeden et Arlo.Elle est la plus jeune des six enfants de Charles Alexander Kelly et Irene O'Flaherty et la belle-fille de John Bell. Patricia laisse dans le deuil ses frères et soeurs Catherine, Charles, Edward, Irene et John.Elle a été monoparentale pendant la majeure partie de la jeunesse de ses fils, ils lui doivent tout. Patricia adorait voyager, surtout avec ses amies de longue date Agnes et Marge. L'un des grands plaisirs de Patricia a été de faire du bénévolat dans son église, la Basilique de Our Lady Immaculate, ainsi qu'à l'hôpital et aux résidences pour personnes âgées à Guelph. Lors de l'arrivée de ses arrière-petits-enfants, "Gran" est devenue "Great Plum" pour certains d'entre eux, pour son amour de la couleur.Merci au personnel de l'unité Pine de Peter D. Clark qui, pendant cette période extrêmement difficile, a gardé Patricia en sécurité.Malheureusement, sous les restrictions actuelles, les visites se font uniquement sur invitation. De même, aucune présence à la tombe au cimetière de Notre-Dame-des-Neiges à Montréal n'est possible. La famille espère avoir un service commémoratif lorsque les rassemblements seront à nouveau permis sans danger.Au lieu de fleurs, des dons à Parkinson Canada ou à l'organisme de bienfaisance de votre choix seraient les bienvenus.www.hpmcgarry.ca 613-728-1761