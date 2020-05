LEDUC, Urbain



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès, le 17 mai 2020 de M. Urbain Leduc de Beauharnois à l'âge de 89 ans, époux bien-aimé de feu Marguerite Vigneault décédée récemment.Il laisse un grand vide dans le coeur de ses enfants : Johanne (Laurent Leduc), Sylvie (Normand Sauvé), feu Patrice, Mireille (Marko Nakich), Estelle (Julie Ouellette) et Stéphane (Natalie Bouchard) ainsi que ses petits-enfants : Véronique (Marcel Renaud), Marie-Ève (Jean-Francois Bérard), Adami, Alexandre et Sydney et ses arrière-petites-filles : Léa et Julia.Il était le frère de : feu Marielle, feu Yvanhoë, Alcide et Nicole. Il laisse également ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées ultérieurement quand les circonstances actuelles le permettront.BEAUHARNOIS450-225-2200