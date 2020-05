BÉLIVEAU, Frère Claude SG



À la Résidence De La Salle, à Laval, le 15 mai 2020, est décédé, à l'âge de 83 ans, Frère Claude Béliveau, de la communauté des Frères de Saint-Gabriel.Après une courte carrière dans l'enseignement, Frère Claude s'est principalement consacré à l'administration institutionnelle à la Maison provinciale de Montréal, à la Litho Saint-Gabriel, au Service des Écoles, et au Camp Marcel - aujourd'hui le Havre familial -. Il prend plus tard la relève de deux confrères dans l'organisation, avec de dévoués collaborateurs, de la Marche du Pardon et du Train marial. Frère Claude était d'une constante disponibilité comme organiste lors des liturgies et des rencontres communautaires.Les Frères de Saint-Gabriel expriment leur sincère gratitude à l'équipe soignante de la Résidence De La Salle des Frères des Écoles chrétiennes pour la qualité des soins qu'il a reçus au cours des deux dernières années.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, Lise, Yvon (Claire Giroux), Richard, Nicole et Claudette, ainsi que plusieurs neveux et nièces.Étant donné les directives de distanciation sociale, on procédera à l'incinération du corps, ce qui permettra de célébrer des funérailles publiques plus tard, en présence de l'urne funéraire. Ultérieurement, un avis sera publié à cet effet.Après les funérailles, l'inhumation se fera au cimetière Repos Saint-François-d'Assise, 6893, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec).