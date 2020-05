LAROSE, Pierre



À Montréal, le 14 mai 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Pierre Larose.Il laisse dans le deuil sa femme Pierrette Daoust Larose, sa fille Martine (Silvio), sa belle-fille Danielle (Sonia), ses petits-enfants Luis et Sébastien, son arrière-petite-fille Leeloo, sa soeur Suzanne, ses beaux-frères Bernard, René et Jean ainsi que de nombreux neveux et nièces et amis.En raison de la situation actuelle liée à la COVID-19, les dates et les heures pour les condoléances restent à déterminer.