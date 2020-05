DUSSAULT, Marcel



Le 14 mai 2020, aux Floralies de Lachine est décédé Monsieur Marcel Dussault. Il va rejoindre sa tendre épouse, Suzanne Lemyre avec qui il a partagé 68 ans de sa vie.Il laisse dans le deuil ses filles Nicole (Richard) et Jocelyne (Yves), ses petits-fils Mathieu, Francis et Simon et leur conjointe ainsi que six arrière-petits-enfants. De même que sa soeur Lise et son beau-frère Bernard et de nombreux neveux et nièces.La famille vous remercie à l'avance pour vos messages de sympathie. Ses cendres seront déposées au Cimetière de Louiseville à une date ultérieure.