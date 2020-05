CHAMPAGNE, Cécile



À Montréal, au CHSLD Bourget, le 14 mai 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Cécile Champagne, fille de feu Maria Brunet et William Champagne et prédécédée de sa soeur aînée Muguette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Pierre), Diane (Pierre), Michel (Angèle) et Sylvie Barré; ses petits-enfants David, Marie-Andrée, Catherine, Nicholas et Benjamin; ses arrière-petits-enfants Félix et Cloé; sa soeur Jeannine Champagne; sa meilleure amie Irène, autres parents et ami(e)s.Due à la pandémie, les funérailles seront célébrées dans l'intimité.Nous tenons à remercier tout le personnel du CHSLD Bourget et toute l'équipe du 2e étage pour leur amour et leur dévouement pour notre mère.www.salonfunerairelfc.com