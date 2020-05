BARBEAU, Jean-Paul



Au Boisé Ste-Thérèse, le 5 mai 2020, est décédé Jean-Paul Barbeau, à l'âge de 90 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Marie-Aimée Julien, ses enfants Alain, Denis (Anne-Marie Guay), Johanne (Yves Peters) et Sylvain, ses neuf petits-enfants, ses trois arrière-petits-fils, sa belle-soeur Pierrette (Gilles Henri) et nombreux parents et amis.En raison des circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19, les rituels funéraires seront reportés à une date ultérieure.