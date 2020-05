GUIMONT, Frère Louis-Philippe



SGÀ la Résidence De La Salle, à Laval, le 14 mai 2020, est décédé, à l'âge de 92 ans, Frère Louis-Philippe Guimont, de la communauté des Frères de Saint-Gabriel.Religieux-éducateur, Frère Louis-Philippe a enseigné dans plusieurs écoles du Québec avant d'aller en mission à Singapour, en Papouasie-Nouvelle Guinée, ainsi qu'à Bangkok en Thaïlande. Pendant dix ans, il mettra sa compétence en langue anglaise au service de tout l'Institut, comme secrétaire du Supérieur général, et, à plusieurs reprises par la suite, comme traducteur. À l'heure de la retraite, Frère Louis-Philippe offrira des cours aux étudiants immigrants du Centre Alpha Sainte-Anne, à Montréal.Les Frères de Saint-Gabriel expriment leur sincère gratitude à l'équipe soignante de la Résidence De La Salle des Frères des Écoles chrétiennes pour la qualité des soins qu'il a reçus au cours de la dernière année.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Louis (Hélène Dessureault), Gaston, Raymonde, Denise et Murielle, ainsi que plusieurs neveux et nièces.Étant donné les directives de distanciation sociale, on procédera à l'incinération du corps, ce qui permettra de célébrer des funérailles publiques plus tard, en présence de l'urne funéraire. Ultérieurement, un avis sera publié à cet effet.Après les funérailles, l'inhumation se fera au cimetière Repos Saint-François-d'Assise, 6893, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec).