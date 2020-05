CARRIER ( née DION), Sylvia



Nous avons le regret d'annoncer le décès de notre mère, Mme Sylvia Dion survenu le 16 mai 2020 à l'âge de 85 ans, épouse de feu M. Denis Carrier (1932-2004), mariée pendant 50 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Bernard, Sylvie (Michel Desjardins), Michelle (Denis Dubé), Ginette (Mario Pion), Josiane (Claude Fortier), ses huit petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et plusieurs autres parents et amis.Dans les circonstances que nous vivons, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille.15545 RUE DE SAINT-AUGUSTINSAINT-AUGUSTIN(450) 473-5934