DE PALMA, Cataldo



Entouré de l'amour des siens, le 15 mai 2020 à l'âge de 83 ans, est décédé M. Cataldo De Palma.Il laisse dans le deuil son épouse adorée Jacqueline, ses deux fils Sébastien et Michel, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces ainsi que ses très chers amis de Grenoble François, Michel et Alphonse.Il laisse derrière lui un vide incommensurable qu'il remplissait par son amour et sa gentillesse envers tous et chacun.Un service limité aura lieu dans l'intimité de la famille à la Résidence Funéraire J.J. Cardinal de Dorval.Lorsque la situation le permettra, nous lui rendrons hommage au cours d'une célébration commémorative.Les arrangements funéraires ont été confiés à la560 CHEMIN BORD-DU-LACDORVAL, QC H9S 2B3514-631-1511