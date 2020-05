BOURGEOIS, Réjean



Le 15 mai 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé Réjean Bourgeois, époux de Thérèse Gosselin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Mario (son épouse Glyciel Toledo Bourgeois), sa petite-fille Jayian, ses frères et sa soeur: Germain, Monique (son époux Jean-Pierre Cantin) et Jean-Marc, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Dû à la COVID-19, l'inhumation au cimetière Sainte-Thérèse aura lieu ultérieurement.