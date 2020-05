FOISY, Paulette



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, madame Paulette Foisy, le 2 mai 2020 à l'âge de 91 ans.Outre son époux des 64 dernières années, monsieur Laurent Gauthier, elle laisse dans le deuil ses enfants, Louis (Murielle), Simon (Céline), Anne-Marie (Serge), Julien (Marie), Stéphane (Sylvie); ses petits-enfants, Vincent, Maxime, Valérie, Roxane, Rosalie, Axelle, Leila, Meredith; ses arrière-petits-enfants, Emily, Chloé, Éléonore, Estelle, Eloïse ainsi que sa soeur Agathe et ses frères, Georges, Lambert, Joël et Hugues, ses beaux-frères et belles-soeurs et ses neveux et nièces.La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHSLD Le Royer pour leur soutien et les bons soins prodigués au cours des dernières années de sa vie.Dans les circonstances actuelles, une cérémonie à sa mémoire aura lieu à une date ultérieure. Les informations seront transmises en temps et lieu.Pour honorer sa mémoire, un don à Moisson Montréal serait apprécié./moissonmontreal