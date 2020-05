VANASSE, Liette (née Dufresne)

VANASSE, Liette

C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Liette Vanasse (née Dufresne), épouse de monsieur Rodolphe Vanasse, survenu le 12 mai 2020, à l'âge de 82 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Sylvie (Marc Cléroux) et Nathalie (Sylvain Bourdages), ses 5 petits-enfants: Mathieu, Vanessa (Samuel Rochette), Laurence, Anthony et Gabriel. Elle laisse également dans le chagrin son frère Jean Jacques, ainsi que plusieurs belles-soeurs et beaux-frères, parents et ami(e)s.Dû à la situation actuelle, une cérémonie de sa vie aura lieu à une date ultérieure dans l'intimité familiale.La famille tient à remercier la Résidence des Patriotes où elle a séjourné au cours des deux dernières années.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.