DAGENAIS, Armand

D'Oka, le 7 mai 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Armand Dagenais (Pépinière A. Dagenais et Fils), époux de Mme Thérèse Lauzon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Stéphane, Michel, Christian, Dominique (Guylaine) et Martin (Stéphanie) ainsi que ses 4 petits-enfants: Vincent, Elly, Shany et Alicia.Il laisse également ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.Selon ses volontés, le tout s'est déroulé dans l'intimité.3150 CHEMIN OKASAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934