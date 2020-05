LEMAY, Denis



À Saint-Jérôme, le 15 mai 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Denis Lemay.Il laisse dans le deuil sa fille Isabelle Lemay, sa conjointe Andrée St-Pierre, ses 3 soeurs Danièle Lemay (Jean-Pierre Fafard), Nicole Lemay (Roger Ricci) et Louise Lemay, ainsi qu'autres parents et amis.La date et les heures de la cérémonie seront à venir plus tard.La famille tient à remercier le personnel du centre hospitalier de Saint-Jérôme pour les bons soins prodigués ainsi que leur dévouement.