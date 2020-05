TRUBIANO (née ST-JEAN)

Pierrette



C'est avec beaucoup de courage et après une vie bien remplie qu'est décédée Mme Pierrette (St-Jean) Trubiano ce 12 mai 2020, à l'âge de 92 ans, après une année difficile.Épouse de feu Tony Trubiano, elle laisse dans le deuil ses trois fils Normand (Line Bibeau), Denis (Martine Lavallée), Ronald (Diane Bruneau), ses huit très chers petits-enfants Andréa, Charles Antoine (Camille), Frédérick (Anilin), Bianca, Jordan, Julie (Guillaume), Benoît (Emmanuelle) et Mégane, ainsi que ses trois arrière-petits-enfants Tristan, Tobias et Elisabeth qui étaient ses petits bonheurs.Fille d'un entrepreneur de Montréal-Est, elle a fondé avec son mari, en 1959, l'entreprise dequi a grandi avec les années pour devenir la multinationalede produits métalliques et de chariots à provision. Cette entreprise a été l'oeuvre de sa vie. Championne de la conciliation travail-famille avant que le terme n'existe, elle a transmis à ses fils la valeur du travail.Chers parents et amis c'est difficile de devoir remettre à plus tard l'hommage qu'elle mérite. Elle sera inhumée au Repos St-François d'Assise.