LANDRY née LEBLANC, Anita



Le 6 mai dernier au CHSLD Résidence Angélica est décédée Dame Anita Leblanc, des suites d'un cancer du sein.Elle laisse dans le deuil son époux, Albert Landry, ses quatre enfants, Robert (Lisa), Suzanne (Marc), Jacques (Manon) et Josée. Elle laisse aussi ses précieux petits-enfants, Julie (Claude), Julien (Marie-Kime), Élisa (Martin) et Amélie (Maxime), ses superbes arrière-petits-enfants, Annie-Claude, William, Lily, Jack et Léo.Elle laisse également ses soeurs : Denise (Jean-Claude), Géraldine et son frère Adrien ainsi que des beaux-frères, des belles-soeurs et plusieurs neveux, nièces et amis.Compte tenu des circonstances actuelles, les funérailles se feront avec la famille proche et la mise en niche des cendres au columbarium se fera à une date ultérieure.SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.