BEAUVAIS, Guy



À Blainville, le 16 mai 2020, à l'âge de 82 ans est décédé M. Guy Beauvais, époux de feu Mme Yolande Myette.Il laisse dans le deuil sa fille Guylaine (Claude), ses petits-enfants Christian, Carinne, ses frères Robert, Gérald et Mario; ses soeurs Carole, Christiane, Louise et Linda; ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.Les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille.105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE450 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.