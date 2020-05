Bilan 2019: BIXI Montréal en bonne santé financière

C'est avec un surplus de près de 600 000 $ que BIXI Montréal a présenté son bilan financier pour l'année 2019 mercredi matin.

Les revenues liés aux différents abonnements ont rapporté près de 6 millions de dollars en 2019, soit une hausse de plus de 700 000 $ par rapport à 2018. La contribution de la Ville de Montréal s'est quand a-t-elle élevée à près de 3,5 M$.

BIXI a également connu une saison record en 2019 avec un total de 5,8 millions de déplacement, soit une hausse de 8 % par rapport à 2018.

Sur les cinq dernières années, BIXI affiche par ailleurs une croissance de 80 % de l’achalandage et de 309 % des ventes.

Le responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Éric Alan Caldwell, s'est réjoui de l'implantation des vélos BIXI dans six nouveaux arrondissements en 2019 et de l'ajout de vélos électriques. «Dans le contexte actuel, et dans le but de respecter les stratégies de distanciation sociale mises en place par le gouvernement, BIXI devient une option supplémentaire et sécuritaire, qui permet de faciliter le quotidien des citoyens», mentionne l'élu montréalais.

Départ de la présidente du CA

Par le fait même, la présidente du conseil d'administration de BIXI Montréal, Marie Elaine Farley cédera le siège qu'elle occupait depuis 2014 le la fin du mois. «Des hausses de 146 % d’utilisateurs uniques et de 81 % d’achalandage depuis 2014 démontrent l’ampleur du chemin parcouru. C’est donc avec le sentiment du devoir accompli que je passerai le flambeau», a mentionné Mme Farley.

Rappelons que BIXI Montréal et la Ville de Montréal ont conclu une nouvelle entente d'une durée de 10 ans en 2019 afin de permettre à l'organisme de procéder à l'expansion de son réseau et d'implanter plus de 2000 BIXI à assistance électrique.