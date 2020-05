Certains salons d'esthétique attendront avant de rouvrir leurs portes

Même si le gouvernement Legault leur donne le feu vert, les cliniques de soins médico-esthétiques Epiderma ne rouvriront pas toutes en même temps, le 1er juin.

L’entreprise veut d’abord «tester» les nouveaux protocoles sanitaires annoncés mercredi dans 7 à 10 succursales avant d’entreprendre la réouverture de ses 28 établissements au Québec.

«Ça fait deux mois qu’on est arrêtés, il faut faire les choses convenablement. On va essayer de couvrir le Québec au grand complet mais on veut le faire bien pour éviter de mettre la sécurité de nos gens en péril», confie en entrevue Julie Bédard, la présidente du réseau Medicart, qui comprend la bannière Epiderma.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Mme Bédard souligne néanmoins que ses équipes sont prêtes et qu’elles se préparent depuis un bon moment en prévision de la reprise. Les trois directions médicales du groupe ont d’ailleurs collaboré avec les autorités pour élaborer le nouveau protocole de retour au travail.

«On a été cités par la CNESST pour avoir contribué au guide. Il y a un sentiment d’accomplissement pour mon équipe et une grande fierté. L’annonce de cet après-midi, on l’attendait avec beaucoup d’attention et on est prêts», a-t-elle indiqué. «Ça fait un mois qu’on a acheté le stock. On a fait une commande de plusieurs dizaines de milliers de dollars».

Visières, masques, désinfectant, séparateurs en plexiglas, tout a été prévu pour minimiser les risques de transmission du virus dans ce milieu de travail où la distanciation physique est impossible avec la clientèle.

«Le téléphone n’a pas dérougi à notre centre de rendez-vous... On a 13 000 rendez-vous à replacer dans l’agenda, c’est assez considérable donc ça va être une de nos priorités mais on veut prendre le temps de faire les choses», insiste-t-elle.

Un «soupir de soulagement»

Myrianne Paquet et Marie-Pier Haché, deux jeunes entrepreneures de Québec avaient vu leur rêve tourner au cauchemar à la mi-mars, quelques mois seulement après l’ouverture de leur salon en novembre, dans le secteur Neufchâtel.

Photo JEAN-FRANCOIS DESGAGNES

«On attendait cette nouvelle-là depuis des mois donc on est très contentes et on sautait quasiment de joie mais ça n’a pas été long qu’on s’est mis déjà sur le téléphone pour trouver nos plexiglas qu’on doit faire sur mesure et on a appelé nos distributeurs pour avoir nos masques, nos visières et tout ça», a réagi Mme Paquet, de l’Institut esthétique M.

«Ça commençait à nous affecter psychologiquement donc c’est un soulagement et on va pouvoir commencer à remonter la pente tranquillement pas vite. Mais les journées, au début, vont être allégées. Au lieu de prendre 10 clients dans une journée, chacune, on va peut-être en prendre 6. Ce n’est pas simple mais au moins, on va pouvoir reprendre nos activités. Toute nos procédures vont changer. Il va falloir prendre 15 minutes pour désinfecter chaque poste entre chaque cliente.»

Les bains nordiques demeurent fermés

Mercredi après-midi, à la suite de l’annonce du gouvernement, le téléphone ne dérougissait pas au SPA Infinima, un spa urbain du secteur de Sainte-Foy.

Le propriétaire Jean-François Pouliot a indiqué au Journal que la portion «bains nordiques intérieurs» de son commerce ainsi que l’espace de détente demeureront fermés en application des exigences gouvernementales.

Par contre, les autres services – comme les soins du visage, la manucure ou l’épilation –, qui représentent 80% de son activité, vont bel et bien reprendre le 1er juin.

«On va s’ajuster du côté des espaces, car on doit bien sûr respecter les recommandations de distanciation sociale. Nos employés auront des masques et des visières. Nous allons même plus loin que les recommandations puisque nos imposerons à nos clients de porter un masque», a fait savoir M. Pouliot.

Même si aucune décision formelle n’a été prise pour le moment, ce dernier a convenu qu’il faudra vraisemblablement s’attendre à une hausse des prix dans les prochaines semaines. «On va essayer de minimiser (les hausses) le plus possible», a-t-il promis.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla