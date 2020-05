COVID-19 : plus de 66 000 $ amassés par le Groupe CH

La première vague d’expériences proposées à l’encan par le Groupe CH a permis de récolter 66 340 $, montant qui sera remis au fonds d’urgence COVID-19 de Centraide du Grand Montréal, a indiqué l’entreprise, mercredi.

Deux semaines après le lancement de l’initiative «S’élever ensemble», le quatuor formé du Club de hockey Canadien, du Rocket de Laval, d’evenko et de L’Équipe Spectra a notamment précisé que son prix le plus convoité, soit un voyage avec l’équipe pour un match contre l’une des six formations originales, avait fait grimper sa mise gagnante à près de 25 000 $.

De plus, l’organisation a dévoilé une nouvelle liste de prix et d’expériences offerts aux enchères. Ainsi, une personne chanceuse aura la possibilité de prendre part à une partie de paintball avec les attaquants du Tricolore Brendan Gallagher et Artturi Lehtonen ou encore, de se soumettre à une séance de patinage privée aux côtés de Max Domi. D’autres gagnants pourront même se marier en plein centre de la glace du Centre Bell en présence de l’annonceur-maison Michel Lacroix. Un golfeur ayant offert la plus haute mise pourra jouer une ronde avec l’instructeur-adjoint du Rocket Alex Burrows et le joueur d’avant Alex Belzile.

Également, il sera possible de souper avec l’humoriste Philippe Bond avant son spectacle auquel le gagnant assistera dans les premières rangées.

Les bénéfices permettront également de servir, aux travailleurs de la santé de première ligne dans les CHSLD de la grande région de Montréal, des repas préparés par les chefs et le personnel des restaurants du Centre Bell.