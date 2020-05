SYLVESTRE, Fernande

(née Goupil)



À Montréal au CHSLD Marie-Victorin, à l'âge de 90 ans, est décédée de la Covid-19 Madame Fernande Goupil. Elle rejoint son époux Claude Sylvestre et ses parents Eugène Goupil et Marie-Jeanne Plante.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude, Yvon (Martine), Claudette (Pierre), Lise (Claude), Claire (Michel), Danielle (Marc), Mario (Suzanne), Stéphane et Annie (Patrick), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Jacqueline et Denise, son frère Maurice ainsi que de nombreux parents et amis.Vue la situation actuelle, les funérailles auront lieu en tout intimité.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Alzheimer Québec.