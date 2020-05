AUCLAIR, Gaétan



Le 10 mai 2020, est décédé Gaétan Auclair, originaire de Val-Alain. Âgé de 80 ans, il était le 18e enfant de Joseph Auclair et Georgianna Saint-Hilaire.Retraité de la Ville de Montréal-Nord, son entourage se rappellera de lui comme un homme fort, travaillant, loyal et généreux. Il était un raconteur hors pair. Ses histoires drôles pimentaient d'ailleurs les réunions familiales.Il a malheureusement succombé à un 3e cancer, lui qui, jusque là, avait vaillamment surmonté les ennuis de santé qui le malmenaient depuis 25 ans.Notre entière gratitude est adressée à l'ensemble du personnel du département d'hémato-oncologie de l'hôpital Sacré-Coeur pour lui avoir offert ce long sursis, ainsi que pour l'avoir accompagné à distance ces dernières semaines. Un grand merci s'adresse également au personnel du Pavillon des Bâtisseurs pour son dévouement et son humanisme réconfortant dans ces temps si difficiles.En compagnie de son épouse Gaétane décédée le 20 mars 2008, Gaétan veillera désormais sur sa fille Sonia, son fils Alain, son gendre Jean-Marc qui fut sans conteste son meilleur public, ses petites-filles Alexa et Sarah-Eve, son neveu Daniel et son épouse Gisèle, voisins et précieux alliés. Dernier survivant parmi ses frères et soeurs, il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, ses belles-soeurs et beaux-frères, ainsi que de nombreux amis.Considérant la situation actuelle, un recueillement se déroulera en toute intimité.Vous êtes invités à transmettre vos coordonnées via l'avis de décès sur le site de Magnus Poirier. La famille se fera un devoir de communiquer avec vous pour recevoir votre témoignage de sympathie de vive voix.