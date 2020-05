PAQUETTE, André



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. André Paquette, décédé à Laval le 14 mai 2020, à l'âge de 90 ans et 2 semaines.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Mme Jeannine Legault, ses filles Carole (Bert Romano) et Chantal, ainsi que ses petits-enfants Benoit (Isabelle et les trois petites, Tessa, Emelly et Charlie), Marion, Christian (Annik) et Brian (Joannie et Kalen). Il est parti rejoindre sa petite-fille Pascale qui nous a quittés l'an dernier.En raison des circonstance actuelles, les rituels funéraires auront lieu à une date ultérieure au complexe funéraireSAINTE-THÉRÈSE450-473-5934