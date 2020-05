PILON, Jean-Pierre



À Longueuil, le 7 mai 2020, à l'âge de 78 ans est décédé monsieur Jean-Pierre Pilon, époux de madame Marie Ethier, après un long et admirable combat contre le cancer.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Manon), Bruno (Violaine), Caroline (Philippe), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis.Vu les circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure qui vous sera communiquée.