Des travailleurs de la santé des Laurentides empêchés de faire du télétravail

Des employés inquiets pour leur sécurité affirment que le CISSS des Laurentides leur interdit de faire du télétravail, même après leur avoir offert un ordinateur portable flambant neuf et malgré que certains de leurs collègues ont dû être sortis en catastrophe d’une résidence infectée depuis plusieurs semaines.

Le 8 mai dernier, une vingtaine d’employés administratifs du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides ont été évacués du CHSLD Drapeau-Deschambault à Sainte-Thérèse, en proie à une éclosion de cas de COVID-19 depuis le 18 avril.

Pourtant, cela faisait trois semaines que le syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux (STTLSSS–CSN) réclamait le télétravail pour ces employés des ressources humaines et de la comptabilité, dont les bureaux sont situés dans cette résidence qui cumule 14 résidents infectés et deux décès à ce jour.

Cette situation n’est pas unique. Plus d’une centaine d’employés qui n’effectuent aucune tâche auprès de patients et dont le travail est purement administratif réclament en vain de travailler à domicile depuis plusieurs semaines, selon le syndicat. C’est le cas notamment au CHSLD des Hauteurs, à Sainte-Adèle, et au CLSC de Saint-Jérôme.

Des ordinateurs flambants neufs

Plusieurs d’entre eux ont même reçu un ordinateur portable de leur employeur au cours des dernières semaines, mais se voient quand même opposer une fin de non-recevoir à leur demande de télétravail, toujours selon la STTLSSS–CSN.

« Ce n’est pas normal (...) On veut que nos membres soient en sécurité et l’employeur fait le contraire en les exposant à une contamination. Les travailleurs nous rapportent aussi qu’ils ne sont pas capables de respecter les règles de distanciation présentement à cause de la manière dont les bureaux sont faits. Ils exposent nos travailleurs pour rien (...) C’est ridicule », tonne le vice-président du STTLSSS–CSN, Steve Bouchard.

Un employé du CISSS des Laurentides qui a joint le Journal sous le couvert de l’anonymat a affirmé craindre pour sa sécurité. « Le premier ministre a tellement mentionné (souvent) l’importance de faire du télétravail (...) Pourquoi nous devons continuer d’aller travailler dans un milieu si à risque? »

Le télétravail est présentement fortement encouragé par le gouvernement. Même le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, a effectué une sortie en ce sens récemment, affirmant que le télétravail fonctionnait très bien dans la fonction publique. « Je ne suis pas sûr qu’on va revenir comme au bon vieux temps », disait-il dans nos pages à la fin du mois d’avril.

En mode « préventif »

Du côté du CISSS des Laurentides, on indique que le télétravail n’est pas officiellement empêché par l’organisation et que certains employés se le voient accorder, au cas par cas.

On indique toutefois que certains « obstacles » peuvent faire en sorte que des employés doivent demeurer au bureau. On cite par exemple des enjeux de fiabilité avec certains logiciels ou le fait qu’il est absolument nécessaire de numériser ou d’imprimer certains documents.

Mais il n’y aurait aucun danger pour la santé des travailleurs obligés de travailler à leur bureau, jure-t-on. « La santé et la sécurité du personnel représentent des priorités pour l’organisation. (...) le risque de contamination auquel les employés s’exposent en travaillant dans les bureaux, s’ils se conforment aux mesures d’hygiène mises en place, reste très faible », nous a-t-on indiqué par courriel.

Le CISSS confirme également avoir acheté 120 ordinateurs portables, dont les coûts varient entre 900 $ et 1 100 $ l’unité, au début de la pandémie dans un but « préventif ».